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В Ростове собираются увеличить зарплаты работникам муниципальных предприятий

Муниципальным служащим в Ростове намерены проиндексировать зарплаты.
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить заработную плату работникам муниципальных учреждений, техническому и обслуживающему персоналу органов местного самоуправления. Об этом говорится в пока неутвержденном проекте постановления на сайте городской администрации.

Ранее, в постановлении от 22.08.2024 года, упоминалось об индексации в 1,045 раза. Теперь показатель собираются изменить в 1,051 раза.

Детали в документе не указаны. Сказано только, что решение «распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года».

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Ростовской области составила около 60 тысяч рублей.