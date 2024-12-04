В Ростове собираются увеличить зарплаты работникам муниципальных предприятий

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить заработную плату работникам муниципальных учреждений, техническому и обслуживающему персоналу органов местного самоуправления. Об этом говорится в пока неутвержденном проекте постановления на сайте городской администрации.
Ранее, в постановлении от 22.08.2024 года, упоминалось об индексации в 1,045 раза. Теперь показатель собираются изменить в 1,051 раза.
Детали в документе не указаны. Сказано только, что решение «распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года».
Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Ростовской области составила около 60 тысяч рублей.