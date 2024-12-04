Главврача уволили из скандальной больницы № 20 в Петербурге, где медики заработали 344 млн рублей на мертвых душах

Горбольница № 20 в Петербурге все-таки лишилась «головы» после скандала с медиками, заработавшими 344 миллиона рублей на мертвых душах. Главврача Татьяну Суровцеву уволили с должности. Напомним, в течение трех последних лет сотрудники медучреждения получали зарплату за своих родственников и друзей, фиктивно трудоустроенных на должности уборщиков и другого персонала. По мнению следствия, во главе схемы Чичикова стояли замглавврача по экономическим вопросам Наталия Чоха, главный бухгалтер Ольга Яковлева, начальник юротдела Инна Коваль и руководитель отдела кадров Алиса Костенкова.
А что Суровцева? Когда начались масштабные обыски у ее замов, ее уже не было в городе. Может, так совпало. Бывший главврач отдыхала за границей, но и не торопилась возвращаться. В разговоре с SPB.KP.RU жаловалась на сердце и бросала трубку. Интересно, что никто из арестованных (а их более 10 человек. — Прим.ред) на первых допросах не признавался, знала ли главный врач о схеме с мертвыми душами. Редакция попытается прояснить этот вопрос у следствия и узнать новости по делу.
А пока идет расследование, в больнице тихо сменили руководство.
— Временно исполняющим обязанности главного врача с 3 декабря 2024 года является Елена Георгиевна Лазарева, — сообщается на сервисе проверке контрагентов checko.ru.
К моменту выхода публикации на звонки редакции не ответили ни в приемной нового главврача, ни в пресс-службе администрации Московского района. Известно, что ранее Елена Лазарева была в должности заместителя главврача по поликлиническому разделу работы. По специальности она кардиолог и терапевт. Стаж работы у нового руководителя больницы большой — с 1994 года, как и у Татьяны Суровцевой. Претензий у следствия к Лазаревой не было и нет — она не участвовала в «экранизации» шедевра Гоголя.