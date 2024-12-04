Главврача уволили из скандальной больницы № 20 в Петербурге, где медики заработали 344 млн рублей на мертвых душах

А что Суровцева? Когда начались масштабные обыски у ее замов, ее уже не было в городе. Может, так совпало. Бывший главврач отдыхала за границей, но и не торопилась возвращаться. В разговоре с SPB.KP.RU жаловалась на сердце и бросала трубку. Интересно, что никто из арестованных (а их более 10 человек. — Прим.ред) на первых допросах не признавался, знала ли главный врач о схеме с мертвыми душами. Редакция попытается прояснить этот вопрос у следствия и узнать новости по делу.