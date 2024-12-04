На Солнце произошла мощная вспышка

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«4 декабря в 13:00 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.3», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.