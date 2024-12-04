По мемуарам Лайзы Миннелли снимут сериал

Сериал, как и книга, расскажет о карьере в шоу-бизнесе и ее проблемах, связанных с зависимостью, уточняет. «Я благодарна за то, что долго живу и работаю над выздоровлением каждый день своей жизни», — заявила артистка. По ее словам, проект в том числе направлен на борьбу со стигматизацией подобных заболеваний в обществе.