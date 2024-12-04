Сколько жителей планируют обеспечить бесплатными лекарствами в Алматы

Как сообщают в маслихате Алматы, в 2025 году на социальную сферу в проекте бюджета города планируют выделить 806,1 млрд тенге, что составляет по предварительной информации 41% от расходов. Для примера: в 2024 году на нее было направлено 741,2 млрд, а в 2023 — 664,5 млрд.