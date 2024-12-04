Четыре порыва оставили без воды жителей нескольких улиц в Ростове-на-Дону

Ряд улиц в Ростове-на-Дону остались без холодной воды до 18 часов 4 декабря. Это произошло из-за четырех порывов в разных частях города, говорится в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.
Подачу коммунального ресурса в краны ограничили в пределах:
— Шеболдаева, Куликовской и Владивостокского;
— от Суворова до Социалистической;
— от Филимоновской до Малюгина;
— на улице Русской.
Известно, что порывы произошли на Вавилова, Русской, Богатяновском спуске и на Журавлева. Ремонтные работы ведут специалисты АО «Ростовводоканал».