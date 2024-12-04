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Четыре порыва оставили без воды жителей нескольких улиц в Ростове-на-Дону

Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону до вечера остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Ряд улиц в Ростове-на-Дону остались без холодной воды до 18 часов 4 декабря. Это произошло из-за четырех порывов в разных частях города, говорится в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.

Подачу коммунального ресурса в краны ограничили в пределах:

— Шеболдаева, Куликовской и Владивостокского;

— от Суворова до Социалистической;

— от Филимоновской до Малюгина;

— на улице Русской.

Известно, что порывы произошли на Вавилова, Русской, Богатяновском спуске и на Журавлева. Ремонтные работы ведут специалисты АО «Ростовводоканал».

ЖКХ