Челябинск первым в стране запустит биометрию в МФЦ

Запущена новая функция будет в самом крупном из многофункциональных центров Челябинска, расположенном на Труда, напротив «Никаленда». Участником проекта может стать каждый, кто оставил свои данные в Единой биометрической системе. Запись голоса и фотографии, оставляемые пользователем в системе, надежно шифруются и хранятся таким образом, чтобы их нельзя было сопоставить с другими персональными данными гражданина.
Если вы по какой-то причине хотите удалить свои биометрические данные из системы, это можно сделать без проблем через портал Госуслуг. Там же можно посмотреть, до какой даты они будут считаться действительными. При помощи биометрии можно получить без паспорта довольно широкий спектр услуг, например, оформить цифровую подпись, бесконтактно совершить покупку или получить eSIM, которая иногда сильно выручает при поездках за границу.
Оставить биометрические данные можно в любом банке. Полная информация по этому поводу доступна на Госуслугах. Важно: занесение биометрии в систему — дело сугубо добровольное. Если гражданин по какой-то причине этого не сделал, никаких санкций в его отношении не последует.