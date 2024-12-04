Челябинск первым в стране запустит биометрию в МФЦ

Если вы по какой-то причине хотите удалить свои биометрические данные из системы, это можно сделать без проблем через портал Госуслуг. Там же можно посмотреть, до какой даты они будут считаться действительными. При помощи биометрии можно получить без паспорта довольно широкий спектр услуг, например, оформить цифровую подпись, бесконтактно совершить покупку или получить eSIM, которая иногда сильно выручает при поездках за границу.