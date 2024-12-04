Стала известна локация омской улицы в честь писателя Айтматова

Чингиза Айтматова считают как киргизским, так и русским писателем. Первые произведения прозаика написаны и изданы на русском языке в начале 1950-х годов, когда автору было чуть больше 20 лет. Среди наиболее известных его произведений — роман «И дольше века длится день» (1980 г.), сборник «Повести гор и степей» (публикация в 1963-м), повести «Джамиля» (1958 г.) и «белый пароход» (1970 г.). Айтматов является лауреатом трех Государственных премий СССР, а также номинантом на Нобелевскую премию по литературе. С 1990 по 2006 год параллельно с писательской строил дипломатическую карьеру, также на протяжении длительного времени, с 1966 по 1989 год, избирался депутатом Верховного Совета СССР. Скончался Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года на 80-м году жизни.