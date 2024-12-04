Ехал на работу, а оказался в военкомате. В метро Петербурга устроили облаву на призывников

События развернулись в половину восьмого утра на станции метро «Новочеркасская», где сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей. «Оснований для проверки не называют. Если у молодого человека не было отсрочки от призыва и он был прописан в Красногвардейском районе, его передавали сотрудникам военкомата», — рассказал Михаил, с которым это и произошло.