Пермяки могут выбрать новые названия для остановок транспорта в Перми

В Перми администрация города запустила голосование по выбору новых названий для трех остановок общественного транспорта, которые больше не являются актуальными.
Речь идет об остановочных пунктах «ВНИИБ», «Художественная галерея» и «Школа».
Вместо «ВНИИБ», расположенного в Орджоникидзевском районе, предлагается три новых названия: «Стадион “Бумажник”, “Аллея имени Владимира Шокина” и “Улица Евгения Пузырева”.
Вместо «Художественная галерея» — «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье».
А «Школу» в микрорайоне «Южный» предлагают заменить на «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат».
Выбрать желаемые варианты и проголосовать можно до 18 декабря на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».