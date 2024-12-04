Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки могут выбрать новые названия для остановок транспорта в Перми

Предлагают переназвать: «ВНИИБ», «Художественная галерея» и «Школа».

Источник: Комсомольская правда

В Перми администрация города запустила голосование по выбору новых названий для трех остановок общественного транспорта, которые больше не являются актуальными.

Речь идет об остановочных пунктах «ВНИИБ», «Художественная галерея» и «Школа».

Вместо «ВНИИБ», расположенного в Орджоникидзевском районе, предлагается три новых названия: «Стадион “Бумажник”, “Аллея имени Владимира Шокина” и “Улица Евгения Пузырева”.

Вместо «Художественная галерея» — «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье».

А «Школу» в микрорайоне «Южный» предлагают заменить на «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат».

Выбрать желаемые варианты и проголосовать можно до 18 декабря на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».