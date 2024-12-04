МИД Беларуси сказал, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025 году, информирует РИА Новости.
Так, по словам замглавы МИД Беларуси Игоря Назарука, начало работы соглашения о взаимном признании виз ожидается в 2025 году. При этом белорусский дипломат заметил, что ожидают этого и ряд партнеров стран по СНГ. В связи с чем поступают обращения из этих стран, чтобы их граждане могли удобнее пересекать белорусско-российскую границу. Так как на данный момент пересечение гражданами третьих стран границы России возможно лишь в международных пунктах пропуска, которых на сухопутной границе с Беларусью нет, поэтому единственным легальным вариантом является прибытие воздушным транспортом через аэропорты.
Но еще Назарук обратил внимание, что все же вопроса о подготовке к началу действия соглашения в повестке предстоящего 6 декабря в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства нет. При этом данная тема постоянно в фокусе внимания обеих стран.
— Главы государств в любой момент могут поинтересоваться, как идет подготовка к началу практической реализации соглашения, — констатировал представитель белорусского МИДа.
Назарук напомнил, что соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, уже подписано. А сейчас идет техническая подготовка к началу действия документа. И предположил, что все технические процессы завершатся к юбилею Союзного договора, 8 декабря.
Ранее мы писали о том, что Беларусь и Россия хотят увеличить турпоток, признав визы друг друга.