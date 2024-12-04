МИД Беларуси сказал, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025

Так, по словам замглавы МИД Беларуси Игоря Назарука, начало работы соглашения о взаимном признании виз ожидается в 2025 году. При этом белорусский дипломат заметил, что ожидают этого и ряд партнеров стран по СНГ. В связи с чем поступают обращения из этих стран, чтобы их граждане могли удобнее пересекать белорусско-российскую границу. Так как на данный момент пересечение гражданами третьих стран границы России возможно лишь в международных пунктах пропуска, которых на сухопутной границе с Беларусью нет, поэтому единственным легальным вариантом является прибытие воздушным транспортом через аэропорты.