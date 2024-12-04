В Советском округе появится улица в честь Чингиза Айтматова

Решение о присвоении улице, расположенной в границах Красного Пути, 6-й Северной и Кемеровской улиц имени писателя было принято сегодня на заседании комитета Омского городского Совета.
О возможности присвоения улице имени писателя сообщил мэр Омска Сергей Шелест в сентябре, когда открывал Дни кыргызской культуры. Он отметил, что это станет одним из шагов на пути укрепления межнациональной дружбы.
Айтматов жил и учился в Омске в период с 1939 по 1946 год. Здесь он окончил среднюю школу и поступил на сельскохозяйственный факультет Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова. Во время учебы Айтматов активно участвовал в студенческой жизни: работал в литературном кружке, писал для институтской газеты.
Омский период жизни оказал значительное влияние на творчество Айтматова. Здесь он сформировался как писатель, впервые опубликовал свои рассказы в альманахе «Иртыш (1946), а также написал свою первую повесть “Джамиля”. В своих произведениях Айтматов часто обращался к омской тематике, изображая жизнь и быт сибирской деревни.
Чингиз Айтматов писал произведения на кыргызском и русском языках, его книги были переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах.