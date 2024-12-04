В Советском округе появится улица в честь Чингиза Айтматова

Айтматов жил и учился в Омске в период с 1939 по 1946 год. Здесь он окончил среднюю школу и поступил на сельскохозяйственный факультет Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова. Во время учебы Айтматов активно участвовал в студенческой жизни: работал в литературном кружке, писал для институтской газеты.