Волгоградцы заранее закупают новогодние подарки

Согласно исследованию сервиса SuperJob, привычки волгоградцев в приобретении новогодних подарков показывают интересные различия между полами, возрастными группами и уровнями дохода.
23% жителей региона, принявших участие в опросе, признались, что делают это спонтанно, чаще всего ближе к празднику. 21% респондентов сказали, что начинают выбирать подарки за 2−3 недели. 18% приобретают презенты за месяц. Лишь 6% планируют покупки за несколько месяцев. 23% совсем не покупают подарки, либо из-за предпочтения денежных подарков, либо по другим причинам.
77% женщин занимаются покупками подарков, многие из них делают это заранее. Среди мужчин подарки покупают 52%, при этом большинство из них действуют импульсивно. Самыми активными покупателями оказались волгоградцы от 35 до 45 лет — 74% из них приобретают подарки.
Чем выше доход, тем больше склонность к спонтанным покупкам: 38% жителей с заработком от 100 тысяч рублей ежемесячно делают покупки импульсивно.
Исследование охватило экономически активное население Волгограда, выявив основные тренды и подходы к подготовке к Новому году.