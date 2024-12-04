Волгоградцы заранее закупают новогодние подарки

23% жителей региона, принявших участие в опросе, признались, что делают это спонтанно, чаще всего ближе к празднику. 21% респондентов сказали, что начинают выбирать подарки за 2−3 недели. 18% приобретают презенты за месяц. Лишь 6% планируют покупки за несколько месяцев. 23% совсем не покупают подарки, либо из-за предпочтения денежных подарков, либо по другим причинам.