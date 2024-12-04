На карантин по ОРВИ ушли ещё два воронежских класса

В Воронеже 123 школы, где обучается около 130 тысяч детей, распределённых по 4378 классам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе с симптомами простуды обратилось почти 10 тысяч жителей области, из которых 4289 — дети до 14 лет.