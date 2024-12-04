На карантин по ОРВИ ушли ещё два воронежских класса

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На 4 декабря в Воронеже временно приостановили занятия в 17 классах. В детских садах группы не закрывались.
В Воронеже 123 школы, где обучается около 130 тысяч детей, распределённых по 4378 классам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе с симптомами простуды обратилось почти 10 тысяч жителей области, из которых 4289 — дети до 14 лет.
Чтобы снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, врачи рекомендуют:
• Использовать маски;
• Избегать контактов с людьми, проявляющими признаки болезни;
• Стараться меньше времени проводить в многолюдных местах и общественном транспорте;
• Употреблять продукты, богатые витамином С.
• Регулярно мыть руки.