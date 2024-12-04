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На карантин по ОРВИ ушли ещё два воронежских класса

В Воронеже еще два класса отправили на карантин из-за случаев ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На 4 декабря в Воронеже временно приостановили занятия в 17 классах. В детских садах группы не закрывались.

В Воронеже 123 школы, где обучается около 130 тысяч детей, распределённых по 4378 классам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе с симптомами простуды обратилось почти 10 тысяч жителей области, из которых 4289 — дети до 14 лет.

Чтобы снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, врачи рекомендуют:

• Использовать маски;

• Избегать контактов с людьми, проявляющими признаки болезни;

• Стараться меньше времени проводить в многолюдных местах и общественном транспорте;

• Употреблять продукты, богатые витамином С.

• Регулярно мыть руки.

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