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Белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко начнут сезон в Брисбене

Теннисистки Соболенко и Азаренко начнут новый сезон в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Новый теннисный сезон-2025 для белорусских теннисисток Арины Соболенко и Виктории Азаренко начнется в австралийском Брисбене.

В Брисбене 30 декабря стартует турнир категории WTA-500, который продлится неделю. Список сеяных возглавила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а среди участниц заявлена и 20-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко.

Интересно, что в заявке нет второй ракетки польки Иги Свентек. Она, напомним, была уличена в употреблении допинга, но наказание уже отбыла. Короткая дисквалификация, как говорили ранее, завершилась 4 декабря.

Из топ-10 в Брисбене ждут Джессику Пегулу, Эмму Наварро и Дарью Касаткину. Кроме того, там сыграют Мирра Андреева и Паула Бадоса.

Ранее мы писали, что первая ракетка мира Арина Соболенко показала, сколько одежды меняет за день.

А еще рассказали, что белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».