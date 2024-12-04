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Запуск фейерверка может обойтись крымчанам в 30 тысяч рублей

За фейерверки в Крыму могут оштрафовать на 30 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Жителям и гостям Крыма напомнили о действующем в республике запрете на запуск фейерверков. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, передают «Вести Крым».

В соответствии с указом Сергея Аксенова в регионе разрешено использовать только пиротехнические изделия первого класса опасности, такие как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. Физические лица за запуск фейерверков заплатят от тысячи до тридцати тысяч рублей.

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