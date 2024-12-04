Запуск фейерверка может обойтись крымчанам в 30 тысяч рублей

Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. Физические лица за запуск фейерверков заплатят от тысячи до тридцати тысяч рублей.