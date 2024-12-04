Запуск фейерверка может обойтись крымчанам в 30 тысяч рублей

Жителям и гостям Крыма напомнили о действующем в республике запрете на запуск фейерверков. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, передают «Вести Крым».
В соответствии с указом Сергея Аксенова в регионе разрешено использовать только пиротехнические изделия первого класса опасности, такие как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Нарушители запрета будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. Физические лица за запуск фейерверков заплатят от тысячи до тридцати тысяч рублей.