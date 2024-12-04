Комитет по культуре Петербурга: Салют в Новый год на Дворцовой пока не запланирован

До Нового года осталось всего несколько недель. В Петербурге уже во всю готовятся к этому празднику: на улицах появляются световые инсталляции и гирлянды, ставят елки, готовят к открытию рождественские ярмарки. Даже сама погода начала потихоньку дарить праздничное настроение, принеся в Северную столицу долгожданный снег. Также в городе продолжают готовить новогодние площадки. Одной из них, конечно, станет Дворцовая площадь, где традиции устанавливают и зажигают главную елку города. Праздничная программа пока неизвестна, но ясно, что салют может и не прогреметь. Об этом SPB.KP.RU рассказали в Комитете по культуре.
— Салют в Новый год на Дворцовой площади пока не запланирован, — рассказали в ведомстве.
Но в Комитете поспешили успокоить всех, кто ждет фейерверк. Хотя в праздничных гуляниях салют и не запланирован, но это лишь пока. Как было ранее сказано, до Нового года остается еще несколько недель, а за это время все может измениться. И, возможно, фейерверк все же прогремит над Дворцовой площадью в самую волшебную ночь в году.