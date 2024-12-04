Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич назвала срочное связующее звено между президентом и регионами при возникновении срочных вопросов, пишет БелТА.
Так, первый замглавы Администрации президента сказала, что для решения оперативных вопросов и решения дел связующим звеном между главой государства и регионом является помощник президента — инспектор по области.
Отдельно Наталья Петкевич сказала о новом помощнике президента — инспекторе по Могилевской области Сергее Наливайко, представляя его облисполкому.
Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко назначил помощником по Могилевской области главу МНС Сергея Наливайко.
Петкевич отметила, что Наливайко является профессионалом высокого класса и «человек с огромным опытом, десятилетним стажем члена правительства, занимающийся реальными экономическими вопросами».
— Работа в центре и правительстве будет способствовать его иному, более свежему взгляду. Очень важно, что он местный — человек, который душой болеет за свою малую родину, — подытожила Петкевич.
Ранее Петкевич назвала уязвимое место, в которое бьют оппоненты Беларуси. И еще Петкевич назвала последнюю инстанцию, которая может помочь белорусам.
Между тем МИД Беларуси сказал, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025.