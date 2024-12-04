Как бизнес влияет на качество жизни?

«Несмотря на то, что мы в привычном понимании — про нефтехимию, в более глобальном смысле наша компания про людей: наших сотрудников и жителей городов присутствия. Мы вкладываемся в экологию, развитие территории, образование, культуру, — отметила на церемонии открытия менеджер по связи с государственными органами СИБУР Варвара Мелекесцева. — Для нас важно, что социокультурные проекты, как наш, позволяют жителям быть не просто зрителями, а полноценной его частью. Это проект, в который каждый может внести свой вклад: жители города участвовали в исследовательских лабораториях, рассказывали свои истории, связанные с городом, принимали участие в съемках документального фильма, а рисунки детей будут нанесены на арт-объект. Это история про город, связанная с городом и созданная его горожанами. Мы с ВЭБ.РФ гордимся тем, каким он получился, и искренне надеемся, что он будет развиваться дальше и найдет отклик как у жителей, так и у гостей столицы».