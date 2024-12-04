Предприятия Ростовской области расширили поставки агропродукции в Египет

По данным донского минсельхозпрода, продукцию АПК из Ростовской области отправляют в 16 стран Африки. Также в 2024 году на 10% увеличился экспорт пшеницы в Египет, возросли поставки зерновых в Марокко и ЮАР. В Анголу и Бенин везут мясо. Также в незначительном количестве регистрировали поставки гречихи, риса, минеральной воды, колбас, мяса и рыбы.