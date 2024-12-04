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Предприятия Ростовской области расширили поставки агропродукции в Египет

Из Ростовской области в Египет будут поставлять красную чечевицу, гречку и горох.

Источник: Комсомольская правда

Агропредприятия Ростовской области заключили контракты на международной выставке «Фуд Африка 2024» в Каире (Арабская Республика Египет). Информация об этом поступила от министерства региональной политики и массовых коммуникации Дона.

Соглашения о поставках красной чечевицы и гречневой крупы подписали ООО ПКФ «Маяк» и египетская компания «Энерджи гейт». Параллельно об экспорте льна, кориандра и гороха договорились ООО «Агро Виктория» и египетская компания «Эль Наср Фо Импорт».

Кроме того, в рамках выставки прошли совещание и круглый стол, в рамках которых обсудили вопросы расширения взаимодействия. Представители Арабской Республики Египет выразили готовность к сотрудничеству.

По данным донского минсельхозпрода, продукцию АПК из Ростовской области отправляют в 16 стран Африки. Также в 2024 году на 10% увеличился экспорт пшеницы в Египет, возросли поставки зерновых в Марокко и ЮАР. В Анголу и Бенин везут мясо. Также в незначительном количестве регистрировали поставки гречихи, риса, минеральной воды, колбас, мяса и рыбы.

— Доля африканских стран в общем объеме экспорта продукции АПК из Ростовской области составляет 31% в стоимостном выражении, — отметил заместитель донского губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.

Напомним, что Ростовская область на выставке «Фуд Африка 2024» представлена коллективной экспозицией 25 донских производителей.