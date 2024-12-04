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На Фестивальной площади в Евпатории впервые установят елку

Огни на ней зажгут 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

На обновленной Фестивальной площади в Евпатории впервые установят новогоднюю елку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Огни на елке на Фестивальной площади зажгут 19 декабря. Тогда же это случится и на Театральной площади. Как уточнил первый заместитель главы администрации Евпатории Антон Новиков, огни на обеих елках зажгут в День Святого Николая.

«Кроме того, в дни новогодних и рождественских праздников Фестивальная площадь также станет местом проведения различных мероприятий», — говорится в сообщении.