Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века

С начала XXI века на счету американки 12 синглов и 10 альбомов, занимавших первую строчку в чартах, 32 сингла, попавших в топ-10, и рекордные 32 статуэтки «Грэмми». В этом году Бейонсе номинирована на премию в 11 категориях.