Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века

По итогам первой четверти нового тысячелетия издание Billboard определило американскую певицу Бейонсе как величайшую поп-звезду XXI века. На втором месте оказалась Тейлор Свифт.
Среди преимуществ артистки журнал назвал «коммерческий успех, исполнительские способности, признание критиков, влияние на индустрию, знаковые культурные моменты». По мнению, Свифт еще недостаточно находится в шоу-бизнесе, чтобы сравниться с.
С начала XXI века на счету американки 12 синглов и 10 альбомов, занимавших первую строчку в чартах, 32 сингла, попавших в топ-10, и рекордные 32 статуэтки «Грэмми». В этом году Бейонсе номинирована на премию в 11 категориях.
Ранее стало известно, что творчество исполнительницы в Йельском университете.