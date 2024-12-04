Совместная разработка омских и петербургских экспертов принесла 70 инноваций в медицине и пищевой промышленности

В результате совместной работы учёных из Омска и Санкт-Петербурга было создано 70 инновационных проектов в области медицины и пищевой промышленности.
О достижениях омских учёных рассказали специалисты АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив».
Среди представленных проектов — проект по разработке экспресс-теста для определения токсичных веществ в продуктах питания. Этот тест позволяет получить результаты всего за два часа, в то время как ранее на это требовалось несколько дней.
Также омские учёные разработали противовоспалительный гель на основе растительных компонентов, который обладает улучшенными проникающими свойствами.
В биолабораториях проводятся серьёзные исследования. Омские учёные запатентовали технологию получения экстрактов растений в микрокапсулах, которая позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ и расширить область применения биологически активных добавок.
Фото: Елизавета Сурбеева.
Кроме того, были разработаны биопрепарат для улучшения почвы, технологии получения витамина В12 и аминокислотных комплексов, мармелад для лечения эпилепсии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также гели для профилактики кариеса.
Эти инновационные решения стали возможны благодаря акселерационной программе «ХимФармДолина», которая реализуется Точкой кипения Омск и Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом.
«В программе участвовали лидеры рынка, которые помогли реализовать амбициозные стартапы с высокими шансами на успех», — отметила руководитель программы и лидер «Точки кипения — Омск» Полина Харламова.
В рамках акселерационной программы «ХимФармДолина» омские предприниматели оказывали экспертную и индустриальную поддержку инновационным стартапам.
«Обеспечение продовольственной и лекарственной безопасности страны, а также доступность медицинских технологий являются ключевыми направлениями для развития технологического суверенитета России. Мы видим перспективные проекты, направленные на коммерциализацию научных разработок», — подчеркнул основатель бренда специализированного питания «BruttoNetto» и главный эксперт программы.