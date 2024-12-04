Новые виды парковок появятся в двух районах Алматы

«Не нужно ждать, пока машина перед тобой получит свой талон и заедет на парковку. А при выезде можно не ждать, пока другие водители произведут оплату, иногда даже не знают, как оплатить. Пробок на въезде и выезде стало заметно меньше», — комментирует один из водителей.