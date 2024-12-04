Новые виды парковок появятся в двух районах Алматы

По информации КГП на ПХВ «Алматы паркинг», в городе продолжается модернизация парковочной инфраструктуры.
С 5 декабря на территории парковок площадочного типа в Жетысуском районе, а также будут запущены системы безбарьерной парковки.
«Безшлагбаумная система парковки использует современные камеры фото- и видеофиксации для контроля въезда и выезда автомобилей. При въезде на парковку камера автоматически фиксирует государственный номер и время прибытия автомобиля. Аналогично фиксируется время выезда. Это позволяет точно учитывать продолжительность парковки и исключает необходимость остановки перед шлагбаумом, что существенно сокращает время и устраняет очереди».
Отмечается, что этот вид парковки позволит тысячам водителей ежедневно экономить время и избегать заторов на въездах и выездах. Установка информационных табличек с инструкциями и QR-кодами для быстрой оплаты сделает процесс еще более удобным.
На коммунальных парковках действует предоплатная система оплаты. Водителям предлагается несколько удобных способов:
В октябре текущего года аналогичная система парковок была запущена на территории парковок площадочного типа универсальных рынков «Казына», «Арлан», «Алатау-2», «Акбулак-1», «Акбулак-2» и «Акбулак-3». Водители отмечают удобство новой системы.
«Не нужно ждать, пока машина перед тобой получит свой талон и заедет на парковку. А при выезде можно не ждать, пока другие водители произведут оплату, иногда даже не знают, как оплатить. Пробок на въезде и выезде стало заметно меньше», — комментирует один из водителей.
Внедрение безбарьерной системы парковок — это часть глобальной стратегии по улучшению городской инфраструктуры. Планируется, что в ближайшем будущем для удобства алматинцев такая система будет установлена на большинстве коммунальных парковок города.
По всем интересующим вопросам жители могут обратиться в call-центр по телефону +7 (727) 390−8000, ежедневно с 08:00 до 20:00.
Ранее, как современная урбанистика помогает развиваться и какие решения внедряют Астана и Алматы.
- Мобильное приложение «Парковки Алматы»: доступно для устройств на iOS и Android. В приложении можно выбрать «предоплату» или «постоплату» (до 23:59 текущего дня).
- Сайт Almaty-parking.kz: позволяет оплатить парковку онлайн без регистрации.
- SMS-оплата: абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут отправить SMS на номер 1309 и оплатить с баланса мобильного счета.
- Терминалы Kassa 24 и Qiwi: для тех, кто предпочитает наличный расчет.
- Банковские приложения: оплата через мобильные приложения банков второго уровня.
«Не нужно ждать, пока машина перед тобой получит свой талон и заедет на парковку. А при выезде можно не ждать, пока другие водители произведут оплату, иногда даже не знают, как оплатить. Пробок на въезде и выезде стало заметно меньше».
Внедрение безбарьерной системы парковок — это часть глобальной стратегии по улучшению городской инфраструктуры. Планируется, что в ближайшем будущем для удобства алматинцев такая система будет установлена на большинстве коммунальных парковок города.
По всем интересующим вопросам жители могут обратиться в call-центр по телефону +7 (727) 390−8000, ежедневно с 08:00 до 20:00.