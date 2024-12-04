Минчанин погиб во время пожара в многоэтажке, его сожительница — в больнице

Минчанин погиб на пожаре в собственной квартире, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло ночью 4 декабря в многоэтажном доме на улице Бачило. В ходе разведки горевшей квартиры сотрудники МЧС обнаружили мужчину, сына хозяйки квартиры, и его сожительницу.. Минчанину провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли, медики констатировали его смерть. А женщину госпитализировали.
Также спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе двух несовершеннолетних.
— Из-за сильного задымления в доме создавалась угроза их жизни, — прокомментировали в пресс-службе.
Причину пожара еще не установили, но главная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
Тем временем в Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват: «Велосипед ехал быстрее трактора».