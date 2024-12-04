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Минчанин погиб во время пожара в многоэтажке, его сожительница — в больнице

МЧС: минчанин погиб на пожаре в квартире, его сожительница в больнице, еще 12 человек эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин погиб на пожаре в собственной квартире, сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло ночью 4 декабря в многоэтажном доме на улице Бачило. В ходе разведки горевшей квартиры сотрудники МЧС обнаружили мужчину, сына хозяйки квартиры, и его сожительницу.. Минчанину провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли, медики констатировали его смерть. А женщину госпитализировали.

Также спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе двух несовершеннолетних.

— Из-за сильного задымления в доме создавалась угроза их жизни, — прокомментировали в пресс-службе.

Причину пожара еще не установили, но главная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

Тем временем в Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват: «Велосипед ехал быстрее трактора».