Минчанин погиб во время пожара в многоэтажке, его сожительница — в больнице

Возгорание произошло ночью 4 декабря в многоэтажном доме на улице Бачило. В ходе разведки горевшей квартиры сотрудники МЧС обнаружили мужчину, сына хозяйки квартиры, и его сожительницу.. Минчанину провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли, медики констатировали его смерть. А женщину госпитализировали.