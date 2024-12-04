Под Омском построят современный крематорий

Под Омском залили фундамент под новый крематорий. Проект реализует московская компания «Помощь». Об этом пишет «РБК Омск» со ссылкой на генерального директора предприятия сферы ритуальных услуг Алексея Сулоева. Завершить строительство планируется к декабрю 2025 года. После завершения строительства начнётся процесс технических согласований и ввода объекта в эксплуатацию.
На данный момент уже готов фундамент здания, а также доставлена кремационная печь.
«Все работы по фундаменту завершены. Мы продолжаем строительство самого крематория. Здание будет одноэтажным, его площадь составит около 1000 квадратных метров. Это будет полноценный крематорий с прощальным залом. Также там будет организована продажа урн и цветов», — рассказал Алексей Сулоев.