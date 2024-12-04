Под Омском построят современный крематорий

«Все работы по фундаменту завершены. Мы продолжаем строительство самого крематория. Здание будет одноэтажным, его площадь составит около 1000 квадратных метров. Это будет полноценный крематорий с прощальным залом. Также там будет организована продажа урн и цветов», — рассказал Алексей Сулоев.