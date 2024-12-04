В Омске пересмотрят движение на мосту им. 60-летия ВЛКСМ

В ближайшее время движение по посту будет осуществляться по двум зауженным полосам (ширина от 3,25 м до 3,7 м) в направлении улицы Заозерной и проспекта Мира, а также по одной полосе (ширина 3,7 м) в обратном направлении. Встречные потоки будут разделены делиниаторами.