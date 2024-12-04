«Облик здания не изменится»: губернатор Воронежской области обсудил с общественностью судьбу Дома офицеров

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с молодежью и ветеранами обсудил судьбу Дома офицеров. В здании разместится Центр патриотического воспитания, а часть помещений будет перепрофилирована в Центр допризывной подготовки, где молодые люди смогут познакомиться с основами военной службы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале в среду, 4 декабря.
— Самому зданию — объекту культурного наследия — почти 150 лет. Понимаем, что требуются существенные вложения в ремонт и укрепление конструкций. Но ресурсов у нас хватит. Надеемся, что сделаем все в течение короткого времени — за два с половиной года. Наши планы поддерживает федеральное руководство партии «Единая Россия». Депутат Госдумы Александр Сидякин сегодня сказал, что команда партийного проекта «Историческая память» поддержит нас на всех этапах и уже готова к работе. Проектные работы начнутся в следующем году, затем определим затраты на объект и составим дорожную карту, — написал губернатор.
Александр Гусев добавил, что облик здания после реконструкции не изменится.
— Дом офицеров — знаковое место. Будем приводить в надлежащее состояние существующие фасады. Уверен, что новое наполнение объекта будет актуальным и соответствовать духу времени, потребностям нашего государства. И в этом у нас есть помощники — неравнодушная молодежь и ветераны, которые сегодня пришли на встречу, — добавил глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Александр Гусев принял участие в заседании Межведомственной комиссии по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Заседание провело Министерство обороны РФ с участием руководителей федеральных структур и представителей регионов в формате видеосвязи.