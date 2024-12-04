«Облик здания не изменится»: губернатор Воронежской области обсудил с общественностью судьбу Дома офицеров

— Самому зданию — объекту культурного наследия — почти 150 лет. Понимаем, что требуются существенные вложения в ремонт и укрепление конструкций. Но ресурсов у нас хватит. Надеемся, что сделаем все в течение короткого времени — за два с половиной года. Наши планы поддерживает федеральное руководство партии «Единая Россия». Депутат Госдумы Александр Сидякин сегодня сказал, что команда партийного проекта «Историческая память» поддержит нас на всех этапах и уже готова к работе. Проектные работы начнутся в следующем году, затем определим затраты на объект и составим дорожную карту, — написал губернатор.