В Калининграде установили специальный ящик для писем Деду Морозу

Как сообщает пресс-служба Почты России, всего в стране установлено больше сотни таких новогодних ящиков. Письма, кстати, можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. В Коми новогодние письма дети и взрослые могут отправить Кöдзыд Пöлю.