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Униформу на 30 млн рублей закупят для Росгвардии в Ростовской области

Фуражки, куртки, футболки и ботинки поставят для Росгвардии в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Обмундирование за 29,8 млн рублей закупят для филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчик — Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — будет принимать заявки до 9 декабря 2024 года, на следующий день после этого должны определить поставщика.

Закупить необходимо 800 зимних фуражек из овчины, 800 трикотажных шапок, 800 удлиненных курток и полукомбинезонов, еще 200 удлиненных зимних курток, 200 демисезонных курток, 800 футболок и 750 ботинок с высокими берцами. Качество изделий должно соответствовать ГОСТу.

Кроме того, заказчик требует гарантию в 10 лет при хранении вещей и гарантию в два года при эксплуатации обмундирования.