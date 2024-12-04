Каток на Елагином острове открыли для посетителей

Об этом сообщила администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на своем сайте. Отметим, что в этом году посетителей ждут небольшие изменения. На территории появились новые фотозоны.
Вход на утренние сеансы с 09:00 до 11:00 традиционно бесплатный. Для выхода на лед необходимо оформить бесплатный билет в кассе, либо купить его онлайн на сайте парка за 1 рубль.
«Постоянные посетители бесплатных сеансов со своими коньками могут оформить абонемент для свободного прохода на лед в течение всего сезона», — говорится в сообщении.
В более поздние часы стоимость билета варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели. Ранее «Ъ-СПб», что открытие катка должно было состояться в конце ноября, однако погода внесла свои коррективы.