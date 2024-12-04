Челябинскую компанию накажут за недостоверную рекламу тортов

— В рекламе содержалась следующая информация: «В поисках идеального торта. Морской круиз навстречу любимым десертам. Какой десерт вызовет восторг у самого искушенного сладкоежки? Узнаем, заглянув в волшебную страну Mirel, где выпекают лучшие сладости», — сообщили в пресс-службе ведомства. — При этом законодательство запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «самый», создающие впечатление о превосходстве товара без указания конкретных параметров сравнения.