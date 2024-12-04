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Челябинскую компанию накажут за недостоверную рекламу тортов

С жалобой в региональное УФАС обратился житель Челябинска. Он заявил, что «Хлебром» рекламирует свои торты, нарушая действующее законодательство.

Источник: Pchela.News

— В рекламе содержалась следующая информация: «В поисках идеального торта. Морской круиз навстречу любимым десертам. Какой десерт вызовет восторг у самого искушенного сладкоежки? Узнаем, заглянув в волшебную страну Mirel, где выпекают лучшие сладости», — сообщили в пресс-службе ведомства. — При этом законодательство запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «самый», создающие впечатление о превосходстве товара без указания конкретных параметров сравнения.

Проведя проверку, антимонопольщики признали нарушения. «Хлебром» привлекут к административной ответственности за несоблюдение федерального закона «О рекламе».

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