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Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 4 декабря в 17:07 по времени г. Астаны зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

Координаты землетрясения:

42.632 с.ш. 76.036 в.д.

«Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы».

проинформировали сейсмологи.