Землетрясение произошло в 96 км от Алматы

Координаты землетрясения:
42.632 с.ш. 76.036 в.д.
«Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы».
Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 4 декабря в 17:07 по времени г. Астаны зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.
Координаты землетрясения:
42.632 с.ш. 76.036 в.д.
«Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 96 км. на юго-запад от г. Алматы».