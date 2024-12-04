Доходы работников музыкальной индустрии могут сократиться на четверть из‑за ИИ

Заработная плата людей, работающих в музыкальной индустрии, в течение следующих четырех лет может сократиться более чем на 20% из-за нейросетей. Ожидается, что рынок ИИ к 2028 году вырастет с 3 до 64 миллиардов евро в год.
Исследование опубликовала Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, представляющая более пяти миллионов артистов по всему миру, передает. Согласно ее выводу, влияние искусственного интеллекта обогатит гигантские технологические компании, а права создателей и потоки доходов резко сократятся, если не вмешаются политики. Разработчики и поставщики ИИ в музыкальной индустрии могут получить прибыль в размере четырех миллиардов евро. Для сравнения: в 2023-м их доход составлял 0,1 миллиарда.
Президент организации, бывший участник поп-группы Бьорн Ульвеус отметил правительства Австралии и Новой Зеландии, наиболее эффективно защищающие своих авторов от нашествия нейросетей. По словам музыканта, страны «смогут добиться того, чтобы ИИ служил инструментом для повышения творческого потенциала человека, а не заменял его».
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