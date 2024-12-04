Доходы работников музыкальной индустрии могут сократиться на четверть из‑за ИИ

Исследование опубликовала Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, представляющая более пяти миллионов артистов по всему миру, передает. Согласно ее выводу, влияние искусственного интеллекта обогатит гигантские технологические компании, а права создателей и потоки доходов резко сократятся, если не вмешаются политики. Разработчики и поставщики ИИ в музыкальной индустрии могут получить прибыль в размере четырех миллиардов евро. Для сравнения: в 2023-м их доход составлял 0,1 миллиарда.