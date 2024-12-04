Индексация выплат пенсионерам в 2025 году: когда и на сколько они вырастут

* Увеличить страховую защиту этих денег. Пока деньги остаются в системе обязательного пенсионного страхования, для них действует страховка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Но включает такая страховка на этапе накоплений только сумму страховых взносов, а весь заработанный инвестиционный доход не защищен. При этом он может составлять десятки тысяч рублей. В ПДС немного другие правила: АСВ на этапе накоплений застрахует не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь начисленный на них инвестиционный доход.

