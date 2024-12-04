В Крыму обнаружили кресты с Иисусом и Девой Марией византийского периода

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Хорошо сохранившиеся кресты энколпионы с гравированными изображениями Иисуса Христа и Девы Марии византийского производства XI-XII веков, обнаружены на территории Крыма в ходе раскопок в феодальном замке Кучук-Исар на южном побережье. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.
«Уникальные кресты-энколпионы византийского производства были обнаружены летом во время охранных археологических раскопок Крымского регионального центра археологических исследований недалеко от села Оползневое на южном побережье Крыма. На одном выгравированы изображения Иисуса Христа на Голгофском кресте, архангелов Гавриила и Михаила, на другом — Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, Вифлеемская звезда, Евангелисты Лука, Марк, Матфей и Иоанн», — сообщила Шкрибляк.
Они изготовлены из бронзы и плакированы серебром, датируются примерно XI-XII веками. Подобных находок такой сохранности и столь тонко выполненных в Крыму еще не было.
Кресты из Византии и еще более 300 находок, найденных в 2024 году археологами, составили экспозицию «КРЫМ 2024AD. Археологические достижения», которая открылась в филиале «Неаполя Скифского» — усадьбе академика Палласа. Среди экспонатов, относящихся к разным историческим периодам: нашивные пластинки с рельефными изображениями золотых орлов из погребения воина, найденного близ крепости Мелек, серебряные монеты и терракотовая голова варвара, ожерелье с гранатовыми вставками, золотые лицевые пластины из раскопок в Херсонесе Таврическом, а также серебряные и золотые фибулы в виде цикад из могильника Алмалык-Дере у подножия Мангупа в Бахчисарайском районе.
По словам Шкрибляк, находки представлены впервые и демонстрируют широкие торговые и культурные связи античной и средневековой Таврики с Грецией, Римом, Византией, Османской империей и арабским Востоком.