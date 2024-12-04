В Крыму обнаружили кресты с Иисусом и Девой Марией византийского периода

Кресты из Византии и еще более 300 находок, найденных в 2024 году археологами, составили экспозицию «КРЫМ 2024AD. Археологические достижения», которая открылась в филиале «Неаполя Скифского» — усадьбе академика Палласа. Среди экспонатов, относящихся к разным историческим периодам: нашивные пластинки с рельефными изображениями золотых орлов из погребения воина, найденного близ крепости Мелек, серебряные монеты и терракотовая голова варвара, ожерелье с гранатовыми вставками, золотые лицевые пластины из раскопок в Херсонесе Таврическом, а также серебряные и золотые фибулы в виде цикад из могильника Алмалык-Дере у подножия Мангупа в Бахчисарайском районе.