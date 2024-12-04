В Уфе пьяный барабанщик устроил трагедию на ровном месте: полицейский попал в больницу, мать двоих детей погибла на руках у медиков

— Он бывший наш барабанщик. Пару лет играли с ним. Распрощались из-за творческого непонимания. У него какие-то проблемы были в личных отношениях. В разводе он, матери с отцом нету. Сирота. Больше я о нем ничего не знаю. У нас же не творческая группа — рабочая: кому надо сыграть, мы придем и сыграем. А так, чтобы дружили семьями, — такого нет. Он сам по себе не злой. Отзывчивый, добрый человек. Но, видимо, судьба сложилась, что так получилось. Может, на фоне каких-то личных переживаний выпил и сел за руль. Мы, честно говоря, все в шоке. Но группа тут совершенно ни при чем, хотя мы почему-то получили негатив — пришлось все комментарии закрыть, — сказал Максим.