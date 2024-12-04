В Уфе пьяный барабанщик устроил трагедию на ровном месте: полицейский попал в больницу, мать двоих детей погибла на руках у медиков

Вечером 3 декабря в Уфе случилась трагедия: пьяный водитель врезался в автомобили, которые стояли на дороге после рядового ДТП. В аварии пострадал молодой сотрудник дорожно-патрульной службы и погибла мать двоих детей. Виновником происшествия оказался профессиональный барабанщик Владимир Сиротин. «КП-Уфа» выяснила подробности инцидента и собрала их в одном материале.
ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕЙ УЖЕ ПОДГОТОВИЛИ ЧЕРНЫЙ МЕШОК.
По данным региональной Госавтоинспекции, все случилось на оживленной улице Сельской Богородской в микрорайоне Инорс около 21:00. На дороге столкнулись две машины — Renault Logan и Skoda Octavia. Ничего серьезного: обычное механическое ДТП, пробка, водители вышли из машин, приехали гаишники, один из которых стал регулировать движение.
Через несколько минут к месту аварии стала подъезжать белая Kia Rio. Ее 37-летний водитель в попытке объехать ДТП вдруг дал по газам (словно надеялся проскочить, чтобы не привлекать внимание сотрудников), выехал на встречную полосу и врезался там в Nissan Terrano. После этого Kia отбросило сразу на четверых человек: среди них были инспектор ДПС, регулировавший движение, а также на водителей Skoda, Renault и эвакуатора.
Фото с места ДТП: ГАИ РБ.
Вот, как описывают произошедшее очевидцы.
— Они как кегли разлетелись. И гражданские и при погонах.
— Я зашёл в магазин — и слышу «бам!». Выхожу, смотрю там такое. Сотрудник лежит, не двигается, один человек на дороге.
— Смотрел за поведением участников ДТП, никто не пытался оказать первую помощь, ибо в состоянии аффекта растерялись.
— Там была небольшая авария, и один из сотрудников ДПС был в «Логане», а другой стоял то ли сбоку, то ли спереди «Логана». Рядом стояла «Шкода». Между ними было расстояние, и пару машин проезжали по середине них, но медленно, а этот [водитель Kia Rio] летел на бешеной скорости и протаранил «Логан» на метров 20. Явно хотел быстрее до зелёного света [проскочить]. Для пешеходов оставалось 2−3 секунды. Мы уже начали выходить на дорогу. Муж в последний момент с коляской стал назад отбегать.
Кадр видео очевидца: на асфальте лежат сотрудник ГАИ и женщина.
В ДТП травмы получили два человека: сотрудник ДПС и женщина-водитель Skoda. Судя по кадрам, опубликованных свидетелями, в первую очередь прибывшие медики стали оказывать помощь инспектору, и через пару минут подбежали к раненой женщине — ее, предположительно, после удара машины отбросило на другое авто. В какой-то момент в руках одного из медиков мелькает черный пакет — по всей видимости, его взяли для пострадавшей, решив, что она уже мертва. Затем для женщины подготовили носилки.
Тем временем на место ДТП приехал еще один наряд ГАИ. Сотрудники задержали водителя Kia. Как оказалось, он был пьян: алкотестер показал у него 0,906 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Предельно допустимая норма была превышена в 5,6 раза. Это равноценно десяти бутылкам пива или литру водки.
Виновник аварии после ДТП. Фото: соцсети.
ИНСПЕКТОР ДПС С МЕДАЛЬЮ И МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ.
Пострадавших инспектора и женщину доставили в больницу. Жизни сотрудника ничего не угрожало, а вот уфимка была в крайне тяжелом состоянии и впала в кому. Медики пытались ее откачать ее в реанимации порядка 30 минут, но ничего не вышло — она скончалась, так и не придя в сознание.
Как выяснила «КП-Уфа», покойную зовут Наталья Р. Ей 45 лет. У нее была семья: супруг и двое детей. Женщина работала на заводе «Стеклонит», который производит материалы для дорожного строительства и промышленную химию. По нашим данным, в тот злополучный вечер Наталья должна была работать в ночную смену — по всей видимости, по пути на предприятие она и попала в ДТП.
— Она на нашем предприятии отработала больше 15 лет. Как человек отзывчивая, всегда поможет, подскажет. Хорошая была женщина. Очень жаль, что все так случилось, — сказали «КП-Уфа» коллеги Натальи.
Что касается гаишника, то им оказался Ленар М. В правоохранительных органах служит уже давно — с 1996 году. Был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней. По данным Минздрава Башкирии, сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Последние пару лет Сиротин играл на барабанах в кавер-группе. Фото: соцсети.
ВИНОВНИК ДТП — БАРАБАНЩИК.
Виновником смертельного ДТП — тем самым водителем Kia Rio — оказался 37-летний музыкант Владимир Сиротин. В разводе, есть 8-летний ребенок. В последние пару лет он играл на барабане в кавер-группе NEWMAN, которую покинул несколько недель назад. Как говорят в самом коллективе — из-за творческих разногласий. Как только стало известно о принадлежности Сиротина к группе, на нее участников с критикой и негативом обрушились пользователи соцсетей. Поэтому коллективу пришлось удалить контакты и закрыть комментарии в группе. «КП-Уфа» удалось связаться с представителем NEWMAN Максимом М.
— Он бывший наш барабанщик. Пару лет играли с ним. Распрощались из-за творческого непонимания. У него какие-то проблемы были в личных отношениях. В разводе он, матери с отцом нету. Сирота. Больше я о нем ничего не знаю. У нас же не творческая группа — рабочая: кому надо сыграть, мы придем и сыграем. А так, чтобы дружили семьями, — такого нет. Он сам по себе не злой. Отзывчивый, добрый человек. Но, видимо, судьба сложилась, что так получилось. Может, на фоне каких-то личных переживаний выпил и сел за руль. Мы, честно говоря, все в шоке. Но группа тут совершенно ни при чем, хотя мы почему-то получили негатив — пришлось все комментарии закрыть, — сказал Максим.
Сиротин на суде по избрании меры пресечения. Кадр видео: МВД РБ.
Против Сиротина возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека. По этой статье Владимиру грозит до 12 лет лишения свободы. МВД опубликовало видео допроса мужчины.
— Когда я сел за руль, то думал, что спокойно доеду, и все будет нормально. Никак не ожидал того, что будет такое ДТП. Я всячески не рекомендую так поступать. Никогда не знаешь, что может случиться, — признался Сиротин.
Днем 4 декабря его доставили в суд — на избрание меры пресечения. Мужчину на время следствия, которое находится на контроле у прокуратуры, арестовали на два месяца — как минимум до 4 февраля следующего года. Против такого решения он не возражал и принял со смирением, полностью признав вину.
— Я совершил глупость. Соболезную родственникам погибшей. Я был не прав, — заключил Владимир.