Чехия не получает нефть после ЧП на нефтепроводе «Дружба», идущем через Беларусь

Известно, что Чехия по трубопроводу «Дружба» получает 58% нефти от общего объема данного вида сырья, которое поставляется в республику. Влчек здесь же уточнил, что в Чехии имеются достаточные запасы нефти, которые можно использовать в критической ситуации.