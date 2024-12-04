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Чехия не получает нефть после ЧП на нефтепроводе «Дружба», идущем через Беларусь

Чехия перестала получать нефть после утечки на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Чехия перестала получать нефть после утечки в Польше на нефтепроводе «Дружба», который проходит через Беларусь, передает БелТА.

По словам министра промышленности и торговли Лукаша Влчека Чехия по неустановленным причинам перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба». И ситуацию взяли на контроль соответствующие службы.

— Об этой ситуации мы знаем и находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами, — подчеркнул министр.

Известно, что Чехия по трубопроводу «Дружба» получает 58% нефти от общего объема данного вида сырья, которое поставляется в республику. Влчек здесь же уточнил, что в Чехии имеются достаточные запасы нефти, которые можно использовать в критической ситуации.

Тем временем оператор чешского участка нефтепровода «Дружба» — госпредприятие Mero проанонсировал официальное заявление по ситуации в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что в Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.

Между тем МИД Беларуси сказал, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025.