Последние заготовки к зиме бобра Хомыча из Башкирии попали на видео

В камеры национального парка «Башкирия» попал бобер Хомыч, который занят подготовкой к зиме. Грызун тащит в свою хатку последние заготовки и укрепляет вход в нее, чтобы отдыхать до весны в норе.
По словам специалистов, Хомыч укрепляет сейчас хатку ветками ольхи и дуба, смешивая их с глиной. Это поможет сохранить свежесть лиственных деревья надолго.
Сам Хомыч в спячку впадать не будет, но вместе с сородичами они будут греться внутри хаток, а наружу выйдет лишь, когда проголодаются.
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