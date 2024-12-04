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Последние заготовки к зиме бобра Хомыча из Башкирии попали на видео

Зимой бобры в спячку не впадают, но почти всё время проводят в тёплой хатке.

Источник: Комсомольская правда

В камеры национального парка «Башкирия» попал бобер Хомыч, который занят подготовкой к зиме. Грызун тащит в свою хатку последние заготовки и укрепляет вход в нее, чтобы отдыхать до весны в норе.

По словам специалистов, Хомыч укрепляет сейчас хатку ветками ольхи и дуба, смешивая их с глиной. Это поможет сохранить свежесть лиственных деревья надолго.

Сам Хомыч в спячку впадать не будет, но вместе с сородичами они будут греться внутри хаток, а наружу выйдет лишь, когда проголодаются.

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