Эксперт рассказал, почему в Омске на снежном поле появились лебеди

Лилия Ярыгина, главный зоолог Крутинского района, заявила, что лебеди не нуждаются в помощи, так как они могут самостоятельно подготовиться к перелёту. Она также напомнила, что птиц нельзя кормить солёной и жареной пищей, а также продуктами, на которых есть плесень. Как рассказал эксперт «КП в Омске», судя по окрасу, это молодняк, скорее всего один выводок, возможно поздний, поэтому поздно встали на крыло и не могут долго лететь, поэтому предположительно сели на поле на отдых.