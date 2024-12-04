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Эксперт рассказал, почему в Омске на снежном поле появились лебеди

В Омской области заметили лебедей на озере у деревни Калачики.

Источник: Комсомольская правда

На водоёме, расположенном вблизи деревни Калачики, осталось восемь птиц. Жители Омска решили, что это лебеди, которые не могут улететь.

Лилия Ярыгина, главный зоолог Крутинского района, заявила, что лебеди не нуждаются в помощи, так как они могут самостоятельно подготовиться к перелёту. Она также напомнила, что птиц нельзя кормить солёной и жареной пищей, а также продуктами, на которых есть плесень. Как рассказал эксперт «КП в Омске», судя по окрасу, это молодняк, скорее всего один выводок, возможно поздний, поэтому поздно встали на крыло и не могут долго лететь, поэтому предположительно сели на поле на отдых.

«Нужно понаблюдать в последующие дни, как будут себя вести, должны улететь дальше на юг» , — отметил источник редакции.