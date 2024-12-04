Площадь под бывшим рынком начали расчищать в Кореизе

В Кореизе на улице Маяковского начали расчищать площадь под бывшим рынком. Его планируют открыть до начала следующего курортного сезона, передает со ссылкой на социальные сети главы Ялты Янины Павленко.
По словам градоначальницы, объекту уже более 30 лет. Он давно не функционировал и «оброс» незаконными НТО. Сейчас почти все собственники добровольно разобрали свои «точки». Некоторые из предпринимателей арендовали близлежащие помещения.
«Территория остается муниципальной — придадим ей статус либо торговый, либо рыночный, чтобы именно здесь, в центре Кореиза, появилось современное благоустроенное торговое пространство с созданием рабочих мест. Очевидно, что в этом есть потребность», — прокомментировала Янина Павленко.
Глава города предложила местным жителям написать в комментариях, что должно включать в себя новое пространство помимо торговых рядов. Ялтинцы высказались в пользу туалетов и парковочных мест.