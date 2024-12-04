Жительница Воронежа приехала в роддом в сопровождении полицейских

25-летний парень рассказал, что когда у его жены начались схватки, он откровенно растерялся. От варианта оставаться дома и ждать скорую, сразу отказались. Слишком долго. В итоге приняли решение ехать самостоятельно. Однако дорожная ситуация — все происходило в районе 10.30 в будний день — оставляла желать лучшего.