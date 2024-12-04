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Жительница Воронежа приехала в роддом в сопровождении полицейских

В сопровождении экипажа ДПС приехали в родильное отделение одной из воронежских больниц 24-летняя девушка и ее супруг. Пара пыталась самостоятельно добраться до медицинского учреждения, но из-за заторов на дорогах сделать это быстро оказалось не так-то просто.

25-летний парень рассказал, что когда у его жены начались схватки, он откровенно растерялся. От варианта оставаться дома и ждать скорую, сразу отказались. Слишком долго. В итоге приняли решение ехать самостоятельно. Однако дорожная ситуация — все происходило в районе 10.30 в будний день — оставляла желать лучшего.

В районе улицы Острогожской супруги заметили полицейских. Молодой человек быстро объяснил правоохранителям ситуацию, те поспешили помочь: с сиренами и проблесковыми маячками до медицинского учреждения добрались максимально быстро. Беременную передали медикам. Теперь она мама здорового мальчика. Видео — полиция.