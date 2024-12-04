Скай Феррейра пытается вернуть права на записи песен после ухода из лейбла

Американская певица Скай Феррейра рассказала, что в настоящее время работает над возвращением прав на треки, которые она записала до того, как лейбл Capitol Records отказался от нее в ноябре 2023 года.
Певица рассказала, что не может выпустить давно записанные песни, так как у нее нет на них прав. При этом именно Феррейра платила за студийные сессии, как отметила она в беседе с.
Люди продолжают говорить мне, что я должна просто перезаписать песни. Да, Тейлор Свифт может это сделать, потому что она миллиардерша, но я, по сути, вкладываю все деньги, которые когда-либо заработала как артистка, в создание музыки.
Скай Феррейра певица.
выпустила только один альбом через лейбл Capitol Records — Night Time, My Time (2013). Его продолжение, лонгплей Masochism, должен был выйти еще в 2015 году, однако он так и не увидел свет.
Певица заявляла о своем недовольстве Capitol Records на протяжении многих лет. Еще в начале прошлого года Феррейра, что задержка альбома — это не ее вина. Тогда Скай намекнула, что работающие с ней люди считают ее «трудной», из-за чего выход музыки и откладывается.