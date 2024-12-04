Яркое солнце посетило Петербург. Синоптик Колесов рассказал, ждать ли снега

Сегодня день выдался щедрым на солнечный свет. По всей видимости, такой подарок природа сделала петербуржцам за все серые дни, которые были перед этим. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», что в ближайшие несколько дней есть еще небольшая надежда на то, что солнце посетит Северную столицу снова.