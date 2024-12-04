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Следователи Башкирии заинтересовались смертельным ДТП в Уфе

Мужчина за рулем иномарки сбил инспектора ДПС и женщину, которая умерла.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Башкирии заинтересовалась смертельной аварией, которая произошла накануне, 3 декабря, на Сельской Богородский. Напомним, пьяный 37-летний мужчина за рулем корейского авто попытался объехать аварию и сбил людей. Среди пострадавших инспектор ДПС и женщина, которая позже умерла от травм на больничной койке.

Виновника ДТП заключили под стражу на два месяца. За решеткой он пробудет до 5 февраля 2025 года. На суде мужчина свою вину признал и раскаялся.

— Следственным управлением инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в МВД республики, в следственный отдел для дальнейшего расследования, — рассказали в СУ СКР по РБ.

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