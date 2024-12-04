77 человек пропали в Ростовской области за ноябрь

В Ростовской области за ноябрь 2024 года волонтеры отряда «ЛизаАлерт» получили 77 заявок на поиск пропавших людей.
— Живыми нашли 41 человека, еще три человека умерли. Все еще неизвестно местонахождение восьми жителей региона. Родственники 17-ти человек нашли своих близких. Еще шесть заявок оказались неподтвержденными, — рассказали в соцсетях представители отряда «ЛизаАлерт».
Работа по поиску пропавших людей не прекращается, распространяются ориентировки.
Напомним, по итогам октября приняли 88 заявок. Тогда живыми нашли 59 человек, 11 жителей Дона к концу месяца оставались в числе безвестно пропавших.