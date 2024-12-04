77 человек пропали в Ростовской области за ноябрь

— Живыми нашли 41 человека, еще три человека умерли. Все еще неизвестно местонахождение восьми жителей региона. Родственники 17-ти человек нашли своих близких. Еще шесть заявок оказались неподтвержденными, — рассказали в соцсетях представители отряда «ЛизаАлерт».