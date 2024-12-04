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Скончался нижегородский композитор и педагог Виктор Кожухин

Он был одним из основателей детской хоровой школы.

Скончался нижегородский педагог и композитор Виктор Кожухин, сообщается на странице хорового колледжа им. Л. К. Сивухина.

Он был одним из основателей хоровой школы «Жаворонок», являлся заслуженным работником культуры РФ.

«Он был не только талантливым педагогом и блестящим хормейстером, но и настоящим человеком. Удивительно добрым, внимательным, любящим детей и умеющим найти к ним подход. Низкий поклон учителю», — говорится в сообщении.

Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Виктора Кожухина.