Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 декабря 2024 года.
Путин заявил о крахе плана Запада по экономическому поражению России
Путин заявил, что попытки Запада нанести стратегический ущерб российской экономике провалились, а от разрыва связей больше страдают европейские страны.
Захарова указала на преждевременность обсуждения «плана Келлога»
Мария Захарова заявила, что план по Украине от Кита Келлога не является официальным документом, поэтому его обсуждение преждевременно, хотя Москва готова рассматривать конструктивные предложения для устранения причин конфликта.
Пашинян: отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ и считает себя вне организации, отметив, что отношения с ОДКБ перешли точку невозврата и возвращение становится невозможным.
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»
Глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек подтвердил, что поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» прекращены, но заявил, что страна имеет достаточные запасы и готова использовать госрезервы в случае необходимости.
МО Сирии сообщило о прорыве курсантов из окружения под Алеппо
Офицеры и курсанты военно-инженерной академии им. Асада под Алеппо прорвали окружение боевиков, действуя в координации с российскими войсками, сообщило сирийское Минобороны.