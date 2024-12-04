На озере Сиваш в Крыму зафиксировали массовую гибель птиц

В Крыму на озере Сиваш зафиксировали массовую гибель птиц. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов.
По словам ученого, всему виной может быть птичий грипп или какой-нибудь другой вирус.
«Несколько лет назад такое уже было, это был птичий грипп. Я думаю, сейчас тоже вирусное», — подчеркнул Прокопов.
Погибших птиц уже отдали на анализ. Отмечается, что за последний месяц погибли порядка 20 тысяч пеганок и несколько тысяч черношеек.