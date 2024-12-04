Какая погода будет в Казахстане 5 декабря

В Абайской области по прогнозам синоптиков будет без осадков. На востоке, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на западе, севере области 13 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке прогнозируют небольшой снег. На западе, севере области гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге, востоке области 13−18 мороза, днем 1−6 мороза.
В Актюбинской области на севере и востоке возможен небольшой снег, гололед. Ночью и утром на востоке, юге, в центре области туман. Ветер южный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 0−5 мороза.
В Алматинской области осадков не обещают. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, днем 1−6 тепла, в горных районах области 5 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 1−6, на севере, востоке области 9 мороза.
В Жамбылской области на юге и в горных районах возможны осадки (дождь, снег), гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, днем 1- 6 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 13−18 мороза, днем 1−6 тепла, в горных районах области 5 мороза.
В Западно-Казахстанской области на западе и севере вероятны небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Карагандинской области днем на западе и севере возможен небольшой снег. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 20, на юге области 4 мороза, днем 5−10, на юге области 1 мороза.
В Костанайской области ночью на западе и севере прогнозируют небольшой снег, днем на западе, севере, востоке области снег, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Кызылординской области в центре и на востоке пройдут небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1- 6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ночью и утром на северо-западе, в центре области туман. Ветер восточный, юго- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере области 5 мороза, днем 2−7 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 7, днем 4−9 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе и севере ночью возможен небольшой снег, низовая метель, гололед, днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 0−5 мороза.
В Туркестанской области без осадков. На юге, севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 4−9, на севере, в горных районах области 1 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке, днем на западе, востоке и в центре прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром на востоке, в центре области туман. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 12, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В г. Астане по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, днем поземок. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 4−6 мороза.
В г. Алматы прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 3−5 тепла.
В г. Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 5−7 тепла.
Погода в мегаполисах
В г. Астане по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, днем поземок. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 4−6 мороза.
В г. Алматы прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 3−5 тепла.
В г. Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 5−7 тепла.